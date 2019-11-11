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Yaşla birlikte erkeklerde cinsel sorunlar görülmeye başlıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , erkeklerin korkulu rüyası prostat ve hakkında bilgi veriyor.

Andropoz erkekleri üzer

Yaşla birlikte erkeklerde cinsel sorunlar görülmeye başlıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , erkeklerin korkulu rüyası prostat ve hakkında bilgi veriyor. "Çoğunlukla prostat hastalığı tedavi edilirken andropoz bulguları göz ardı edilir. Oysa bu iki durum birlikte değerlendirilmelidir" diyor. Andropozun göbek çevresinde yağlanmaya neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deveci, ilaçla tedavi ile şikayetlerin azalacağına dikkat çekiyor. "İlaç tedavisiyle, yaşam kalitesinde artış, cinsel sorunlarda ve kalp hastalıkları riskinde azalma olduğu görülmüştür" diyor.

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