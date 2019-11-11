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yı yiyin! İşte faydaları...

Kış sofralarının vazgeçilmesi olan , aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığına olan faydaları şöyle sıralanıyor...

Ayvayı yiyin

Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığına olan faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye katkı sağlar.
Vücuda dinçlik verir.
Saçları kökten uca güçlendirir.
Cildi gençleştirir.
Kanser riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Sindirime yardımcı olur.
Kansızlığa iyi gelir.

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