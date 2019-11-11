Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığına olan faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye katkı sağlar.

Vücuda dinçlik verir.

Saçları kökten uca güçlendirir.

Cildi gençleştirir.

Kanser riskini azaltır.

Kalp-damar sağlığını korur.

Sindirime yardımcı olur.

Kansızlığa iyi gelir.