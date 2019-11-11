Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığına olan faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye katkı sağlar.
Vücuda dinçlik verir.
Saçları kökten uca güçlendirir.
Cildi gençleştirir.
Kanser riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Sindirime yardımcı olur.
Kansızlığa iyi gelir.
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