Kilo aldırdığı ve sağlığı bozduğu iddia edilen yağ, vücudun düzenli şekilde çalışabilmesi için önem taşıyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, yağ ve sağlık arasındaki bağlantıyı açıklıyor.

KIRMIZI ET ZARARLI

Araştırmalar, tüm yağların zararlı 'olmadığını' gösteriyor. Vücuda enerji sağlayan yağlar, doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılıyor. Doymuş yağlar, sert moleküler yapıya sahip olduklarından sağlığı bozuyor. Tereyağı ve kırmızı ette bulunan bu yağlar, kötü kolesterolü yükseltiyor. Kan damarlarını tıkayarak kalp krizi riskini artırıyor. Bu yüzden birçok diyet uzmanı yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri, kalp hastalığı veya kalp sorunları riski taşıyan kişilere doymuş yağlardan uzak durmalarını öneriyor.

BİR AVUÇ FINDIK

Doymamış yağlar ise 'iyi yağlar' olarak adlandırılıyor. Zeytin, fındık, tohum ve avokado gibi besinler, faydalı doymamış yağlar içeriyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan doymamış yağlar, ömrü de uzatıyor. Kötü kolesterolü düşüren, iltihaplanmayı azaltan ve vücudu zararlı maddelerden temizleyen iyi yağlar, obezite riskini de azaltıyor.

KANSERDEN KORUR

İçerdiği vitamin, mineral ve lifler sayesinde eşsiz bir meyve olan avokado, vücuttaki iltihabı azaltıyor. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kandaki kolesterol oranını düşürüyor. Kanserle savaşan avokado, özellikle lösemi ve ağız kanseri riskini azaltıyor. Kan basıncını dengeleyen, göz sağlığını koruyan avokado, ömrü de uzatıyor.

BİTTİ

DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA - 6

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL