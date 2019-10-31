Mutluluğu bağırsak

Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ının bağırsaklarda gerçekleştiğini söylüyor. Bağırsaklarda 100 milyon nöron olduğunu belirten Prof. Dr. İsmet Melek, antibiyotiklerin sindirimdeki faydalı bakterileri öldürdüğünü söylüyor. Sağlıklı bağırsaklar için Akdeniz diyeti yapmayı, doğal ürünleri tercih etmeyi ve bizim prebiyotik dediğimiz yoğurt, kefir, ev yapımı turşu, şalgam gibi besinleri tüketmeyi öneriyor. Bol sebze meyve yenmesini, paketli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Özellikle probiyotik gıdaların kolon kanseri riskini azalttığını vurguluyor.