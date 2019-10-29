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ler 10’a emanet

ler 10’a emanet. Kalp, ihmal edildiğinde can alıyor. Sağlıklı bir kalp için damarları güçlendirmek gerekiyor. Uzmanlar, kalp dostu 10 besini sıralıyor...

Kalpler 10’a emanet

Kalp, ihmal edildiğinde can alıyor. Sağlıklı bir için damarları güçlendirmek gerekiyor. Uzmanlar, kalp dostu 10 besini sıralıyor:

NAR SUYU: Kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir.

YAĞLI BALIK: Omega-3 deposudur. Kalp hastalıklarından korur.

LAHANA TURŞUSU: Kalbin ilacıdır.

ZEYTİNYAĞI: Kan damarlarını temizler.

SUSAM: Kalbi korur ve güçlendirir.

DOMATES: Kolesterolü düşürür.

YULAF: Liflidir. Tıkalı damarları açar.

FINDIK: Kolesterolü temizler. Kalp ritmini düzenler.

KARPUZ: Antioksidan etkisiyle damarları temizler.

PORTAKAL: Kalp ritmini düzenler.

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