Kalpler 10’a emanet

Kalp, ihmal edildiğinde can alıyor. Sağlıklı bir kalp için damarları güçlendirmek gerekiyor. Uzmanlar, kalp dostu 10 besini sıralıyor:
NAR SUYU: Kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir.
YAĞLI BALIK: Omega-3 deposudur. Kalp hastalıklarından korur.
LAHANA TURŞUSU: Kalbin ilacıdır.
ZEYTİNYAĞI: Kan damarlarını temizler.
SUSAM: Kalbi korur ve güçlendirir.
DOMATES: Kolesterolü düşürür.
YULAF: Liflidir. Tıkalı damarları açar.
FINDIK: Kolesterolü temizler. Kalp ritmini düzenler.
KARPUZ: Antioksidan etkisiyle damarları temizler.
PORTAKAL: Kalp ritmini düzenler.
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