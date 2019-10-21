Sağlıklı bir vücut için, sağlıklı yağları tercih etmek gerekiyor. Günümüzde fabrikasyon margarin ve trans yağlar, hastalıkların en önemli sebebi olarak gösteriliyor. Hiçbir besleyici içeriği bulunmayan bu yağlar, önce hücrelere zarar veriyor. Ardından obeziteden kansere, kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok rahatsızlığa zemin hazırlıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yağların sağlığımızdaki önemine dikkat çekiyor.
ŞİFA DEPOSU
Çekirdekli bir meyve olan zeytin, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındırıyor. Bu meyveden elde edilen zeytinyağı da vücudu koruyor. Zeytinden yağ çıkarıldığında var olan lif, vitamin ve minerallerin bir kısmı yok olabiliyor. Bu açıdan sadece soğuk sıkım zeytinyağının tüketilmesi gerekiyor. Diğer çeşit zeytinyağları ise hem ısıya maruz kaldıkları için hem de çözücülerle muamele gördükleri için sağlığa hiçbir faydası bulunmuyor.
KALORİSİ FAZLA
Bütün yağlarda olduğu gibi zeytinyağı da kalori açısından zengin bir sıvı olarak biliniyor. Bir yemek kaşığı zeytinyağında 120 kalori bulunuyor. Bu nedenle yağ kullanılacak ise kızartmalarda soğuk sıkım zeytinyağı ve organik tereyağı, salatalarda ise yine soğuk sıkım zeytinyağı ve keten yağının tercih edilmesi gerekiyor. Bunların dışındaki yağların kullanılması sağlığı bozuyor.
RAF ÖMRÜNÜ UZATIR
Günlük beslenme alışkanlıklarında çok sık kullanılan bitkisel yağlar zararlı kimyasallar içeriyor. Mısır, aspir, ayçiçeği, soya, pamuk gibi yağlar bu nedenle tüm besleyiciliğini kaybediyor. Koku gidermek, renk açmak ve raf ömrünü uzatmak için yüksek ısılara maruz bırakılan bu tür yağlar trans yağ, lipit peroksit adı verilen zararlı kimyasallara dönüşüyor.
SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: TARIM İLACI VE KANSER
ŞİFA DEPOSU
Çekirdekli bir meyve olan zeytin, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındırıyor. Bu meyveden elde edilen zeytinyağı da vücudu koruyor. Zeytinden yağ çıkarıldığında var olan lif, vitamin ve minerallerin bir kısmı yok olabiliyor. Bu açıdan sadece soğuk sıkım zeytinyağının tüketilmesi gerekiyor. Diğer çeşit zeytinyağları ise hem ısıya maruz kaldıkları için hem de çözücülerle muamele gördükleri için sağlığa hiçbir faydası bulunmuyor.
KALORİSİ FAZLA
Bütün yağlarda olduğu gibi zeytinyağı da kalori açısından zengin bir sıvı olarak biliniyor. Bir yemek kaşığı zeytinyağında 120 kalori bulunuyor. Bu nedenle yağ kullanılacak ise kızartmalarda soğuk sıkım zeytinyağı ve organik tereyağı, salatalarda ise yine soğuk sıkım zeytinyağı ve keten yağının tercih edilmesi gerekiyor. Bunların dışındaki yağların kullanılması sağlığı bozuyor.
RAF ÖMRÜNÜ UZATIR
Günlük beslenme alışkanlıklarında çok sık kullanılan bitkisel yağlar zararlı kimyasallar içeriyor. Mısır, aspir, ayçiçeği, soya, pamuk gibi yağlar bu nedenle tüm besleyiciliğini kaybediyor. Koku gidermek, renk açmak ve raf ömrünü uzatmak için yüksek ısılara maruz bırakılan bu tür yağlar trans yağ, lipit peroksit adı verilen zararlı kimyasallara dönüşüyor.
SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: TARIM İLACI VE KANSER
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