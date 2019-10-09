Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, kabızlık ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Fast Food yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini açıkladı.

Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu ortaya çıkan kabızlığın vücuda verdiği zararlar nelerdir?

Kabızlık, kişinin hayat kalitesini etkilemekte ve giderek artan bir şekilde halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Kabızlık kronik hale gelirse; şişkinlik, karın ağrısı, mide bulantısı, iştah kaybı, dışkılamada zorlanma ve zaman zaman karında kramp tarzında ağrılara neden olmaktadır. Konik kabızlık ayrıca yaş ilerledikçe yıllar içinde kolonda polip oluşumuna neden olamakta ve kolon kanseri riskini artırmaktadır. Ayrıca dışkılama zorlanma ile hemorodal hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

Kabızlığın sebebi nedir?

Kabızlık kalın bağırsak ile anüs arasındaki ritmin veya her ikisinin birlikte bozulması ile meydana gelmektedir. Kabızlığın birçok sebebi olabilir. En sık stress kaynaklı ve beslenme kaynaklı meydana gelmektedir.

Kabızlık şikayetlerini azaltmada hangi besinler etkilidir?

Genellikle lif içeren gıdalar kabızlığı giderir. Fasulye ve baklagiller, Tahıllar, Lif içeren sebzeler (havuç, kuşkonmaz, lahana, enginar), erik, armut, ananas, incir, kayısı, elma, ahududu, böğürtlen ve şeftali gibi meyveler kabızlık üzerinde oldukça etkili olmaktadır.

Hangi besinler kabızlık riskini artırır?

Liften fakir besinler kabızlığa neden olur. Özellikle kuru ve fast food yiyecekler kabızlığa neden olur. Günlük sıvı alkımının azalması da kabızlığı tetikler.

Kabızlık, insanların ruh halini de etkiler mi?

Kabızlık çeken insanların sürekli gaz, şişkinlik ve karın ağrısı olması onlarda stress ve huzursuzluk yaratmaktadır. Kişide anksiyete ve depresyona meyil de artmaktadır.

Kabızlık, başka hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Kabızlık bazen altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Kolon kanserinin ilk belirtisi olabilir. Kabızlık nedenleri...

Liften fakir diyet

Ağrı kesici ilaçlar

Sedanter yaşam tarzı Hassas bağırsak sendromu (İrritabl bağırsak sendromu, Huzursuz bağırsak sendromu)

Dışkılamayı devamlı ertelemek

Gebelik

KABIZLIK RİSK FAKTÖRLERİ

1. Yenidoğanlar ve çocuklar

2. 55 yaş üzeri yetişkinler

3. Yakın zamanda geçirilmiş ameliyat öyküsü olanlar

4. Gebelik 5. Sedanter yaşam tarzı

6. Fiberden ve sudan fakir diyet

7. Bakım hastaları

8. Seyahat

YARIN: HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU

UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI MİDENİN SIRLARI-3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL