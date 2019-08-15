DİYABET, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığının görülme sıklığı giderek artıyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor. Kalp, beyin ve böbrek gibi vücudun hayati organlarına zarar veren diyabet, başka hastalıklara da davetiye çıkartıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, diyabetle ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor. Diyabet, obezite ve hipertansiyonla birlikte insan yaşamını en çok tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor. Açlık kan şekerinin 100 mg/dl'nin üzerinde olması, şeker hastalığı anlamına geliyor. Uzun bir süreçte ortaya çıkan ve sinsi ilerleyen diyabette yaşam tarzında yapılacak değişiklikler etkili oluyor. Sağlıklı beslenmeyle birlikte düzenli olarak yapılan egzersiz, diyabeti önlüyor. Diyabet ortaya çıktıktan sonra bile yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet, hastalığı tersine çevirebiliyor.

BEL ÖLÇÜNÜZ NEDIR?

Kilo verme ve az yağlı bir diyet, insülin duyarlılığını arttırıyor. Şeker hastalığı, obezlerde daha sık görülüyor. Ancak normal kilolu fakat beli kalın ve yağ oranı yüksek kişileri de tehdit ediyor. Kilo arttıkça şeker hastalığı riski de artıyor. Fabrikalarda üretilen, içerisinde pek çok katkı maddesi ve trans yağ bulunan paketli gıdalar, diyabetin en önemli nedenini oluşturuyor. Hamburger, kolalı ve gazlı içecekler, patates kızartması, toz şeker ve beyaz undan yapılmış gıdalardan kesinlikle uzak durmak gerekiyor.

ÖMRÜ KISALTIR

DİYABET, kalp ve damar hastalıklarının gelişme riskini artırıyor. Hipertansiyon hastalığına neden oluyor. Göz damarlarına zarar vererek körlük riskini artırıyor. Alzheimer'a yakalanma riskini dört kat artıran diyabet, cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Erken ölüm riskini yükseltiyor.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Diyabet hastalarının patates, beyaz pirinç, beyaz ekmek, gazlı ve şekerli içecekler, kuru meyveler ve hazır meyve sularından uzak durması gerekiyor. Hastaların ayrıca kavun, karpuz, incir ve üzüm gibi şeker oranı yüksek meyveleri de 'ölçülü' tüketmesi tavsiye ediliyor.

PEKİ, NE YİYELİM?

DİYABET hastasının şu besinleri tüketmesi öneriliyor:

YEŞiL YAPRAKLI SEBZELER: Maydanoz, pazı, tere, kereviz, semizotu, roka, fesleğen, biberiye, lahana, brokoli, karalahana, ıspanak, semizotu, Brüksel lahanası gibi sebzelerin her gün tüketilmesi önerilir.

KURUYEMİŞLER: Her gün 10'ar adet ceviz, badem, fındık ve çam fıstığı tüketmek kan şekerinin aniden yükselmesini önlüyor.

MEYVE: Yaban mersini, çilek, vişne, kiraz, elma, armut, şeftali, erik gibi meyvelerin günde 3-4 porsiyon tüketilmesi önerilir.

YAĞ: Soğuk sıkım zeytinyağı tercih edilmelidir. Haftada 2-3 kez avokado da yararlı olacaktır.

YARIN: ERKEK DÜŞMANI PROSTAT

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ -4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL