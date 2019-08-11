Son dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde akciğer hastalıklarının görülme sıklığı giderek artıyor. Artan hava kirliliği, kapalı alanların kullanılması, eve giren katkı maddeli gıdalar ve kimyasal içeren temizlik malzemeleri bu hastalıklara zemin hazırlıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, akciğer hastalıklarından korunmanın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor.







NARGİLE DE ZARARLI

Artan hava kirliliği, sigara ve nargile gibi tütün maddelerinin kullanımı, fiziksel aktivite azlığı ve düzensiz uyku önce enfeksiyonlara zaman içerisinde de kronik akciğer hastalıklarına neden oluyor. Sigara ve nargile tüketiminin giderek artması akciğerleri tehdit ediyor. Astım, bronşit ve KOAH gibi hastalıklarının önlenmesinde hayat tarzında yapılacak değişiklikler önem taşıyor.







DETERJANLARA DİKKAT

Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerde ilk olarak evin rutubetsiz olması gerekiyor. Çamaşırların evde kurutulmaması, çamaşır yumuşatıcısı ve her türlü kokulu deterjanın da asla eve sokulmaması öneriliyor. Hayvan beslemeyi çok seven bir astım hastasının şikayetleri sık sık alevlenebiliyor. Bu nedenle evcil hayvanın yatak odasına girmemesi gerekiyor.







20 DAKİKA YÜRÜYÜN

Birçok akciğer hastası nefes darlığı nedeniyle egzersiz yapmaktan korkuyor. Ancak nefes darlığı hissedilmesi akciğerlere zarar vermiyor. Hareketli ve aktif bir yaşam, akciğer kapasitesini artırıyor. Hastalara günde 20 dakika yürüyüş öneriliyor. Yürüyüşün sabah ve öğleden sonra yapılması öneriliyor.







BOL BOL SU İÇİN

Akciğer hastalıklarında kilo takibi önem taşıyor. Hastanın ideal kilosunda olması, tedavi şansını artırıyor. Günde 6-8 bardak su içmek balgam oluşumunu engelliyor. Sebze ve tahıllardan oluşan yüksek lifli besinlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Obezite, akciğer hastalıklarını tetikliyor. İlaç yan etkilerine bağlı olarak vücutta magnezyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri azalıyor. Hastaların bu minerallerden zengin besinleri tüketmesi öneriliyor.



BİR NEFESTE SAĞLIK-GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. TUĞÇE HÜRKAL



HAZIRLAYAN:SİNEM UYSAL



BİTTİ



