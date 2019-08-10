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Kalbin düşmanı

, 40’lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Neden olduğu nefes darlığı kalbi zorluyor. Cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Düzenli kontrol ve tedavi hayati önem taşıyor...

Kalbin düşmanı KOAH
Akciğer hastalıkları, hemen her yaştan insanı tehdit ediyor. Sık görülen akciğer hastalıklarının arasında KOAH da bulunuyor. Akciğer ve hava yollarında iltihaplanma sonucu görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, şu bilgileri veriyor...

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