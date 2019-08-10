Kalbin düşmanı KOAH

Akciğer hastalıkları, hemen her yaştan insanı tehdit ediyor. Sık görülen akciğer hastalıklarının arasında KOAH da bulunuyor. Akciğer ve hava yollarında iltihaplanma sonucu görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, şu bilgileri veriyor...

