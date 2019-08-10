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Aşk acısı

Yemeklere lezzet katan acı biber, cinsel hayatta mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi cinsel isteksizliği bitiriyor.

Aşk acısı
Yemeklere lezzet katan acı biber, cinsel hayatta mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi cinsel isteksizliği bitiriyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Kolesterolü düşürür.
Kalbi korur.
Mide ülserini engeller.
Kabızlığı giderir.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.

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