Yemeklere lezzet katan acı biber, cinsel hayatta mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi cinsel isteksizliği bitiriyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Kolesterolü düşürür.
Kalbi korur.
Mide ülserini engeller.
Kabızlığı giderir.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi korur.
Mide ülserini engeller.
Kabızlığı giderir.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.
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