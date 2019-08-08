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Mutluluğun altın anahtarı

Mutluluğun altın anahtarı
Mutluluk hormonu olarak bilinen dopaminin düşük olması, yorgunluk, kaygı ve kilo alımına neden oluyor. Dr. Sinan Akkurt, mutluluk veren besinleri sıralıyor:

BADEM: Beyni korur. Mutluluk ve verir. 5-6 adet yemek gerekir.

BİTTER ÇİKOLATA: Vücuda enerji verir.

ÇİLEK: sağlığını korur. Mutlu eder.

KIRMIZI PANCAR: Kalorisi düşüktür. Kansızlığı bitirir. Ruh halini iyileştirir.

KARPUZ: Günde 2-3 dilim karpuz yemek, mutluluk hormonunu harekete geçirir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Beyni korur. Enerji verir.

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