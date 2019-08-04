Yakını görememe nedir? Nasıl tedavisi edilir?

İLERLEYEN yaşa bağlı gözün uyum yeteneğinin azalması sonucu gelişen presbiyopi yani yakını görememe en sık karşılaşılan göz hastalıkları arasında bulunuyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, yaşlanan göz merceğinin sertleşmesiyle oluşan bu hastalıkla ilgili TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunuyor.

MERCEK SERTLEŞİR:

Presbiyopi; merceğin, uyum aracılığıyla gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Bu süreçte göz kasları, merceğin şeklini değiştiriyor. Presbiyopi, 40'lı yaşların ilk yıllarında başlıyor ve herkesi etkiliyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. BULANIK GÖRME VE AĞRI:

Presbiyopi, okurken nesneleri uzaklaştırma ihtiyacıyla belirti veriyor. İlerleyen zamanlarda bulanık görme daha da artıyor ve şakak bölgesinde ağrılar oluşuyor. Presbiyopi 60'lı yaşlara kadar hızla ilerliyor. Bu yaşlara gelindiğinde durağanlaşıyor. 60-65 yaştan itibaren, merceğin esnekliğini kaybetmesi sebebiyle gözün odaklama yeteneği duruyor. Bu aşamada, yakını görmek tamamen gözlüklere bağımlı hale geliyor. Miyop olanlar yakına bakarken uzak gözlüklerini çıkartabiliyor.

TEK TEDAVİ AMELİYAT

ŞU an presbiyopi tedavisinde en güvenilir yöntemi göz içi multifokal mercek operasyonları ve presbyond lazerd ameliyatları oluşturuyor. Presbyond lazer, hiç ameliyat olmamış insanlara yapılabileceği gibi daha önce katarakt cerrahisi geçirmiş tek odaklı mercek takılmış hastalara da uygulanabiliyor.

YARIN: DİYABET VE GÖZ

OP.DR. MEHMET SÖYLER - SAĞLIKLI GÖZLERİN ŞİFRESİ

Hazırlayan: Sinem Uysal