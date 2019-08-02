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tın nedeni ! Diyabet kataraktın görülme riskini artırıyor

Yaşla birlikte kendini gösteren t, görme kaybına neden oluyor. , hastalığın görülme riskini artırıyor. Ameliyatın ardından kataraktın tekrarlama riski bulunmuyor.



Gözün içerisindeki lensin, yani kendi merceğimizin saydamlığını yitirerek bulanıklaşması sonucu oluşan katarakt, sık görülen göz hastalıkları arasında bulunuyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, tek tedavisi ameliyat olan bu hastalıkla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor...

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