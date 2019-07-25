Alzheimer’ın ilacı balık

Sinsice ilerleyen Alzheimer, erken yaşta beyin hücrelerini öldürüyor. Bunamaya yol açıyor. Çağın son vebasına iyi gelen besinler ile faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Badem: Beyin gücünü artırıyor. Konsantrasyonu yükseltiyor. Hastalığın başlamasını geciktiriyor.
Fındık: İçerdiği bol miktarda E vitamin sayesinde kan değerlerini koruyor, hücre yenilenmesi sağlıyor ve yaşlanmanın peşinde getirdiği Alzheimer'ı engelliyor.
Ispanak: Demir yönünden zenginliği ile hastalığa yakalanma riskini ciddi bir şekilde azaltan ıspanak sağladığı bu faydalar ile tam bir koruma kalkanı görevi görüyor.
Erik: İçerdiği vitamin ve lifler sayesinde; kanser, diyabet ve Alzheimer gibi birçok hastalığın oluşmasını engeller...
Badem: Beyin gücünü artırıyor. Konsantrasyonu yükseltiyor. Hastalığın başlamasını geciktiriyor.
Fındık: İçerdiği bol miktarda E vitamin sayesinde kan değerlerini koruyor, hücre yenilenmesi sağlıyor ve yaşlanmanın peşinde getirdiği Alzheimer'ı engelliyor.
Ispanak: Demir yönünden zenginliği ile hastalığa yakalanma riskini ciddi bir şekilde azaltan ıspanak sağladığı bu faydalar ile tam bir koruma kalkanı görevi görüyor.
Erik: İçerdiği vitamin ve lifler sayesinde; kanser, diyabet ve Alzheimer gibi birçok hastalığın oluşmasını engeller...
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