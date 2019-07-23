Diyabet, tansiyon ve tiroit gibi kronik hastalıklar, gebelik sürecini olumsuz etkiliyor. Kimi zaman kadınlar, "Hastalığım, acaba anne olmama engel mi?" endişesine kapılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Parvana Seyidova, tedaviyle kontrol altına alınan bu hastalıkların gebeliği engellemediğini söylüyor. Kronik hastalığı olan anne adaylarının dikkat etmesi gerekenleri açıklıyor:
DİYABET: Gebe kalmadan en az 3 ay önce yakın takibe alınmalı. Kan şekerinin ayarlanması, bebeğin anne karnındaki gelişimi için çok önemlidir. Gebeliğin 3. ayından sonra insülin dengesi sağlanamazsa erken doğum ve düşük riski artabilir.
TİROİT: Gebelikteki hormonal değişimler, tiroit bezini de etkiler. Plasenta, anneden bebeğe tiroit hormonlarının geçişinde kısmi engel olur. Annenin T4 düzeyleri bebeğin büyümesi ve erken beyin fonksiyonlarının gelişmesi açısından çok önemlidir.
EPİLEPSİ: Bu hastalar, gerekli önlemler ve tıbbi bakım sağlandığında sağlıklı bebek sahibi olabilir. Gebelik öncesinde ve gebelikte anne adayına bebeği daha az etkileyebilecek uygun ilaçlar verilebilir. TANSİYON: Anne adaylarının yaklaşık yüzde 10'unda yüksek tansiyon yaşanabilir. Anne adaylarının gebelik boyunca tansiyonlarını kontrol altında tutması gerekir.
DİYABET: Gebe kalmadan en az 3 ay önce yakın takibe alınmalı. Kan şekerinin ayarlanması, bebeğin anne karnındaki gelişimi için çok önemlidir. Gebeliğin 3. ayından sonra insülin dengesi sağlanamazsa erken doğum ve düşük riski artabilir.
TİROİT: Gebelikteki hormonal değişimler, tiroit bezini de etkiler. Plasenta, anneden bebeğe tiroit hormonlarının geçişinde kısmi engel olur. Annenin T4 düzeyleri bebeğin büyümesi ve erken beyin fonksiyonlarının gelişmesi açısından çok önemlidir.
EPİLEPSİ: Bu hastalar, gerekli önlemler ve tıbbi bakım sağlandığında sağlıklı bebek sahibi olabilir. Gebelik öncesinde ve gebelikte anne adayına bebeği daha az etkileyebilecek uygun ilaçlar verilebilir. TANSİYON: Anne adaylarının yaklaşık yüzde 10'unda yüksek tansiyon yaşanabilir. Anne adaylarının gebelik boyunca tansiyonlarını kontrol altında tutması gerekir.
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