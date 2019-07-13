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Sevgili sarımsak

Doğal antibiyotik sarımsak, vücudu hastalıklardan koruyor. Aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Sağlığa olan diğer faydaları şu şekilde özetleniyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp sağlığını korur.
riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Boğaz kaşıntısını alır.
Yaraları iyileştirir.
Bağırsak parazitlerini temizler.
Mide gazına iyi gelir.
Cinsel isteği arttırır.
Gribe karşı korur.
Vücuttaki iltihabı kurutur.

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