Menopozda mutluluk

CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ
5 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
Bu uygulamayla kadında yumurtayı taşıyan tüpler, ameliyatla bağlanır. Kadınların artık gebe kalması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde ve adet düzeninde değişikliğe neden olmaz. Erkek için de değişen bir durum yoktur.
SORUNUM SERTLEŞME
31 yaşındayım. 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Ben zaten sertleşmiyorum. Başka test yok mu?
Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında, penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven.
DOĞAL BESLENİN
Menopoz için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz?
Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, kuru fasulye ve kuru bamyada bolca kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
EŞİME İSTEKSİZİM
32 yaşında bayanım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?
Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla hemen menopoz durumu aklımıza gelmez. Bununla beraber, östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani önce testosteron ölçümü yaptır.
İLİŞKİDE BAŞARISIZIM
İşsizim. Eve karım bakıyor. Son 2 aydır cinsel ilişkide de başarısızım. Bunalmaya başladım. Maddi olarak sıkıntı verir diye cinsel ilaç da kullanamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Bulunduğun durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Hemen iş bulup çalış. Eşin fedakâr. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. "Şimdi ne yapabilirim?" diye kendine sor. Cinsel güç arttırıcı diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün de yerine gelir. Düzenli beslenmek, uyumak, cinsel ilişki öncesi dinlenmiş olmak önemlidir.
İKNA EDEMİYORUM
Son 2 aydır eşimin canı yandığı için ilişkiyi yarım bırakıyoruz. Ne kadar dikkat etsem de ağrı tekrarlıyor. Kadın hastalıkları doktoruna git diyorum. Gitmiyor. İkna edemiyorum. Neden ilişkide ağrısı olur?
Anlattığınız konu, oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
5 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
Bu uygulamayla kadında yumurtayı taşıyan tüpler, ameliyatla bağlanır. Kadınların artık gebe kalması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde ve adet düzeninde değişikliğe neden olmaz. Erkek için de değişen bir durum yoktur.
SORUNUM SERTLEŞME
31 yaşındayım. 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Ben zaten sertleşmiyorum. Başka test yok mu?
Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında, penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven.
DOĞAL BESLENİN
Menopoz için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz?
Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, kuru fasulye ve kuru bamyada bolca kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
EŞİME İSTEKSİZİM
32 yaşında bayanım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?
Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla hemen menopoz durumu aklımıza gelmez. Bununla beraber, östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani önce testosteron ölçümü yaptır.
İLİŞKİDE BAŞARISIZIM
İşsizim. Eve karım bakıyor. Son 2 aydır cinsel ilişkide de başarısızım. Bunalmaya başladım. Maddi olarak sıkıntı verir diye cinsel ilaç da kullanamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Bulunduğun durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun. Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Hemen iş bulup çalış. Eşin fedakâr. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. "Şimdi ne yapabilirim?" diye kendine sor. Cinsel güç arttırıcı diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün de yerine gelir. Düzenli beslenmek, uyumak, cinsel ilişki öncesi dinlenmiş olmak önemlidir.
İKNA EDEMİYORUM
Son 2 aydır eşimin canı yandığı için ilişkiyi yarım bırakıyoruz. Ne kadar dikkat etsem de ağrı tekrarlıyor. Kadın hastalıkları doktoruna git diyorum. Gitmiyor. İkna edemiyorum. Neden ilişkide ağrısı olur?
Anlattığınız konu, oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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