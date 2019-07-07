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den kurtulmanın yolları nelerdir?

Özellikle yaz aylarında ataklarında da artış görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , migren ataklarından kurtulmanın yollarını sıralıyor...

Konserve baş ağrıtır

MİGREN sı, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz aylarında ataklarında da artış görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. , migren ataklarından kurtulmanın yollarını sıralıyor:
Aç ve susuz kalmayın: Her sabah kahvaltı yapın. Öğün atlamayın. Her gün en az 2 litre su için.
Sıcakta kalmayın: Sıcak havalarda günün en sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmayın. Serin, klimalı ortamları tercih edin.
Düzenli uyuyun: Kaliteli uyku, migren ataklarını azaltır. Uyumadan önceki saatlerde, çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun.
Adet dönemine dikkat: Migren atakları, adet dönemlerinde sık görülür. Bu nedenle hastaların adet döngülerini düzenli takip etmesi gerekir.
Bu gıdalara dikkat: Migren kimi zaman besinlerden de kaynaklanır. Kahve, çikolata, kabuklu yemişler (özellikle ceviz), konserve, tuzlu atıştırmalıklar, hazır çorbalar, paket diyet ürünleri, incir, hurma ve ahududu, migren ataklarına neden olur.

Egzersiz yapın: Düzenli egzersiz, beyinde ağrı oluşumunu engeller. Haftada 3 kez, 40'ar dakikalık egzersiz, migren ataklarını önler.

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