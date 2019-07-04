Vitamin ve mineral deposu karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kaplan, karpuzun sağlığa olan faydaları hakkında bilgi veriyor. Yüzde 95'i sudan oluşan karpuzun göz, saç ve cildi beslediğini söylüyor. Antioksidan etkisi gösteren bu meyvenin kanserle de savaştığını belirten Dyt. Merve Kaplan, karpuzun çekirdeklerinin atılmamasını öneriyor. Vitamin, mineral ve yağ bakımından zengin karpuz çekirdeğinin böbrekleri temizlediğini dile getiriyor. Karpuz tüketimiyle ilgili şeker hastalarını uyaran Dyt. Kaplan, "Diyabetliler, büyük porsiyonlardan kaçınmalı" diyor.