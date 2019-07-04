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un bilinmeyen faydaları...

Faydası çekirdeğinde

Vitamin ve deposu karpuz, aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı , un sağlığa olan faydaları hakkında bilgi veriyor. Yüzde 95'i sudan oluşan karpuzun göz, saç ve cildi beslediğini söylüyor. Antioksidan etkisi gösteren bu meyvenin kanserle de savaştığını belirten Dyt. Merve Kaplan, karpuzun çekirdeklerinin atılmamasını öneriyor. , mineral ve yağ bakımından zengin karpuz çekirdeğinin böbrekleri temizlediğini dile getiriyor. Karpuz tüketimiyle ilgili şeker hastalarını uyaran Dyt. Kaplan, "Diyabetliler, büyük porsiyonlardan kaçınmalı" diyor.

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