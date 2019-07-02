Şifa deposu süper meyveler!

RENKLERİ ve lezzetiyle yaz meyveleri, hem göze hem damağa hitap ediyor. Uzmanlar, şu meyvelerin faydalarını sıralıyor:
Kiraz ve vişne: Bolca lif ve C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle hücre hasarlarını onarır. Kalp sağlığını da korur.
Karpuz ve kavun: Karpuz, kırmızı rengi sayesinde kanseri önler. Kavun, vücuda canlılık verir.
Çilek: Antioksidan bakımından zengindir. Kanserle savaşır.
Yaban mersini: Demans hastalığından korur.
Ahududu: Bolca lif içerir. Bağırsakları korur. Kalbi güçlendirir.
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