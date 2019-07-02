Bugünkü
Takvim

Şifa deposu süper meyveler!

Süper meyveler!

RENKLERİ ve lezzetiyle yaz meyveleri, hem göze hem damağa hitap ediyor. Uzmanlar, şu meyvelerin faydalarını sıralıyor:
Kiraz ve vişne: lif ve C vitamini içerir. etkisiyle hücre hasarlarını onarır. Kalp sağlığını da korur.
Karpuz ve kavun: , kırmızı rengi sayesinde i önler. Kavun, vücuda canlılık verir.
Çilek: Antioksidan bakımından zengindir. Kanserle savaşır.
Yaban mersini: Demans hastalığından korur.
Ahududu: Bolca lif içerir. Bağırsakları korur. Kalbi güçlendirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriŞifa deposu süper meyveler!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri