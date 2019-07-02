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İşte kabızlığa iyi gelen yiyecekler

Kabızlığa çare börülce

Düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan kabızlık, hemen herkesi etkiliyor. Diyetisyen Ezgi Mısırlı, bu sorunun paketlenmiş gıdalardan kaynaklandığını söylüyor. Kabızlığın tedavisinde kahvaltının önemine dikkat çekiyor. "Yavaş ve iyi çiğneme sağlıklı bir bağırsak sistemi sunmaktadır. Haftada en az 2-3 gün kuru fasulye, , börülce ve barbunya yenilebilir. Günde en az 2 porsiyon meyve tüketmek, bağırsak tembelliğini engeller" diyor.

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