Elma suyu beynin dostu

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer, ömrü kısaltıyor. Diyetisyen Salih Gürel, günümüzde yaşam süresinin artmasıyla birlikte Alzheimer'ın görülme sıklığının arttığını söylüyor. Akdeniz tipi beslenmenin, bolca Omega-3 içeren gıdaları tüketmenin beyin hücrelerini güçlendirdiğini belirten Dyt. Gürel, Alzheimer'dan koruyan besinler hakkında şu bilgileri paylaşıyor:
Tarçın: Başlangıç aşamasındaki Alzheimer'ı durdurur. Hafızayı güçlendirir.
Kahve: Beynin yaşlanmasını yavaşlatır. Günde 3-5 fincan kahve içen kadın ve erkeklerde Alzheimer gelişme riski yüzde 65 oranında azalır.
Akdeniz tipi beslenme: Yeşil yapraklı sebzeler ve zeytinyağı Alzheimer'la svaşır. Bunamaya karşı korur. Alzheimer riskinizi yarı yarıya azaltmak için yeşil yapraklı sebzeler, balık, meyveler, sert kabuklu yemişler ve baklagiller tüketmek gerekir.
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Yürüyüş yapmak zihni sakinleştirir ve hafızayı geliştirir. ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ağaçlı bir yolda yapılan yürüyüş, kısa süreli hafızayı yüzde 20 oranında artırır.
Tarçın: Başlangıç aşamasındaki Alzheimer'ı durdurur. Hafızayı güçlendirir.
Kahve: Beynin yaşlanmasını yavaşlatır. Günde 3-5 fincan kahve içen kadın ve erkeklerde Alzheimer gelişme riski yüzde 65 oranında azalır.
Akdeniz tipi beslenme: Yeşil yapraklı sebzeler ve zeytinyağı Alzheimer'la svaşır. Bunamaya karşı korur. Alzheimer riskinizi yarı yarıya azaltmak için yeşil yapraklı sebzeler, balık, meyveler, sert kabuklu yemişler ve baklagiller tüketmek gerekir.
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Yürüyüş yapmak zihni sakinleştirir ve hafızayı geliştirir. ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ağaçlı bir yolda yapılan yürüyüş, kısa süreli hafızayı yüzde 20 oranında artırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.