Bugünkü
Takvim

beynin dostu

Elma suyu beynin dostu
Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer, ömrü kısaltıyor. Diyetisyen Salih Gürel, günümüzde yaşam süresinin artmasıyla birlikte Alzheimer'ın görülme sıklığının arttığını söylüyor. tipi beslenmenin, bolca Omega-3 içeren gıdaları tüketmenin hücrelerini güçlendirdiğini belirten Dyt. Gürel, Alzheimer'dan koruyan besinler hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

Tarçın: Başlangıç aşamasındaki Alzheimer'ı durdurur. yı güçlendirir.
Kahve: Beynin yaşlanmasını yavaşlatır. Günde 3-5 fincan kahve içen kadın ve erkeklerde Alzheimer gelişme riski yüzde 65 oranında azalır.
Akdeniz tipi beslenme: Yeşil yapraklı sebzeler ve zeytinyağı Alzheimer'la svaşır. Bunamaya karşı korur. Alzheimer riskinizi yarı yarıya azaltmak için yeşil yapraklı sebzeler, balık, meyveler, sert kabuklu yemişler ve baklagiller tüketmek gerekir.

YÜRÜYÜŞ YAPIN
Yürüyüş yapmak zihni sakinleştirir ve hafızayı geliştirir. ABD'deki 'nde yapılan araştırmaya göre ağaçlı bir yolda yapılan yürüyüş, kısa süreli hafızayı yüzde 20 oranında artırır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriElma suyu beynin dostu
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri