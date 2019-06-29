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Rengarenk görüntüsü ve tadıyla yaz aylarında serinletiyor. B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller içeriyor.

Diyabete dondurma

Rengarenk görüntüsü ve tadıyla yaz aylarında serinletiyor. B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı , dondurmanın abartılmadan tüketildiğinde sağlığa olan faydalarını sıralıyor:

KAN ŞEKERINI DENGELER: Dondurma, içerdiği süt sayesinde şekerin kana karışma hızını düşürür. Bunun sonucunda kan şekeri yavaş yükseltir.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN: Dondurma, şekerli içecek ve hamurlu tatlıyla kıyaslandığında daha hafif bir ara öğün olur. Böylece kilo alımayı engeller.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Dondurma, içerdiği süt sayesinde vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu karşılar. Kemikleri güçlendirir.

MUTLULUK KAYNAĞI: Dondurma, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Stresi bitirir.

KÜLAHTA YEMEYİN: Kilo alımını engellemek için dondurmayı külahsız yemek gerekir. Çünkü külah, bir miktar karbonhidrat barındırır. Üzerine, çikolata, fındık, gibi ilaveleri eklememek öneriliyor.

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