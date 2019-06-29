Rengarenk görüntüsü ve tadıyla dondurma yaz aylarında serinletiyor. B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, dondurmanın abartılmadan tüketildiğinde sağlığa olan faydalarını sıralıyor:

KAN ŞEKERINI DENGELER: Dondurma, içerdiği süt sayesinde şekerin kana karışma hızını düşürür. Bunun sonucunda kan şekeri yavaş yükseltir.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN: Dondurma, şekerli içecek ve hamurlu tatlıyla kıyaslandığında daha hafif bir ara öğün olur. Böylece kilo alımayı engeller.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Dondurma, içerdiği süt sayesinde vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu karşılar. Kemikleri güçlendirir.

MUTLULUK KAYNAĞI: Dondurma, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Stresi bitirir.

KÜLAHTA YEMEYİN: Kilo alımını engellemek için dondurmayı külahsız yemek gerekir. Çünkü külah, bir miktar karbonhidrat barındırır. Üzerine, çikolata, fındık, gibi ilaveleri eklememek öneriliyor.