DİYABET sağlığı tehdit ediyor. Doğru ve sağlıklı bir beslenme programı hastalıkla savaşıyor. Diyabet dostu gıdalar ise şöyle sıralanıyor:

YER FISTIĞI: Yer fıstığı ezmesi kan şekerini düşürücü özelliğe sahip. Fazla kalori almamak için iki kaşığı geçirmemeye dikkat etmek gerekiyor.

ÇAY: Araştırmalar siyah çayın kan şekerini düşürdüğünü gösteriyor. Tabi şekersiz olması kaydıyla...

LAHANA: Şeker hastalığının doğal ilacı olarak kabul ediliyor.

YULAF: Çözünebilir lifli yulaflar kan şekeri seviyenizin sabit kalmasına yardımcı olur.

SÜT: Sütteki palmitoleik asit denen yağ asidi, şeker hastalığı riskini oldukça düşürüyor.

KUDRET NARI: Çin tıbbında şeker hastalığına karşı kudret narı sıklıkla kullanılıyor. İçinde şekeri düzenleyen dört ayrı madde bulunduruyor...