DİYABET sağlığı tehdit ediyor. Doğru ve sağlıklı bir beslenme programı hastalıkla savaşıyor. Diyabet dostu gıdalar ise şöyle sıralanıyor:
YER FISTIĞI: Yer fıstığı ezmesi kan şekerini düşürücü özelliğe sahip. Fazla kalori almamak için iki kaşığı geçirmemeye dikkat etmek gerekiyor.
ÇAY: Araştırmalar siyah çayın kan şekerini düşürdüğünü gösteriyor. Tabi şekersiz olması kaydıyla...
LAHANA: Şeker hastalığının doğal ilacı olarak kabul ediliyor.
YULAF: Çözünebilir lifli yulaflar kan şekeri seviyenizin sabit kalmasına yardımcı olur.
SÜT: Sütteki palmitoleik asit denen yağ asidi, şeker hastalığı riskini oldukça düşürüyor.
KUDRET NARI: Çin tıbbında şeker hastalığına karşı kudret narı sıklıkla kullanılıyor. İçinde şekeri düzenleyen dört ayrı madde bulunduruyor...
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