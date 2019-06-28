Kestane bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. İnsan sağlığı için oldukça faydalı ve zengin bir bitkisel besin kaynağıdır. Afrodizyak etki yaratır. Cinsel gücü artırır. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Hastaların iyileşmelerini hızlandırır. Kandaki kolesterol oranını düşürür. Kan dolaşımını düzenler. Varis ve basur şikayetlerini azaltır. Kırmızı kan hücrelerini artırır. Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak organların ve cildin yaşlanmasını geciktirir.