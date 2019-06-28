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Bazı besinler insan zekasına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydalar sağlıyor. i şöyle sıralanıyor...

Hafızaya yumurta

Bazı besinler insan zekasına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydalar sağlıyor. i şöyle sıralanıyor:

BADEM: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem, ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.
KIRMIZI SOĞAN: İçerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.
YUMURTA: kaynaklarımızdan biri olan , büyüme-gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir. Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminleri barındırır.
YABAN MERSİNİ: Hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor...

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