Bazı besinler insan zekasına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydalar sağlıyor. Hafızayı güçlendiren besinleri şöyle sıralanıyor:

BADEM: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem, ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.

KIRMIZI SOĞAN: İçerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.

YUMURTA: Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta, büyüme-gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir. Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminleri barındırır.

YABAN MERSİNİ: Hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor...