Bazı besinler insan zekasına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydalar sağlıyor. Hafızayı güçlendiren besinleri şöyle sıralanıyor:
BADEM: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem, ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.
KIRMIZI SOĞAN: İçerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.
YUMURTA: Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta, büyüme-gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir. Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminleri barındırır.
YABAN MERSİNİ: Hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor...
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