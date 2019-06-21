Migrenin yeni düşmanı botoks

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, migreni yok eden tedaviyi TAKVİM okurlarına anlattı.

Dünya genelinde en yaygın üçüncü hastalık olarak kabul gören şiddetli kronik baş ağrısı migren, yaşam kalitesini düşürüyor. Çok az uyumak, alkol, susuzluk ve kafein migreni ortaya çıkartıyor. Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, migren ve günümüzdeki tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

KADINLARDA DAHA SIK

Migrenin en büyük nedeninin hormonal değişiklikler olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, ağrının özellikle adet dönemlerinde artış gösterdiğini söylüyor. Ağrının genellikle iki kaş arası, şakaklar, ense, göz arkası ve geniz bölgesinde görüldüğüne dikkat çekiyor. Migren tedavisinde ilaçlar dışında uygulanan bir diğer çözümün ise botoks tedavisi olduğunu belirten Dr. Uçkunkaya, "Kronik migren tedavisinde botoks uygulaması etkili olur. Bunun sebebi ise Botoks'un sinir uçlarında bazı nörotransmitterlerin dağılımını engeller ve böylece enfalamuatuar ağrıyı önler. Migren tedavisinde botoks, alın, şakaklar, ense ve boyun bölgesine ve kafa içine uygulanır. Çoğu durumda uygulamaların etkisi yaklaşık olarak 4 ile 6 ay kadar sürer. Daha sonrasında işlemi yeniden tekrar etmek gerekir" bilgisini veriyor.



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