Havucun faydaları saymakla bitmiyor... Tam bir şifa kaynağı

A vitamini içeren havuç, cinsel gücü artırıyor. Erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlığı ortadan kaldırıyor. Sperm kalitesini arttırarak, kısırlığı bitiriyor.

Bu mucize sebzenin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

İdrar ve gaz söktürücüdür.

Kabızlığı giderir, ishali keser.

Vücuda, kalbe ve gözlere kuvvet verir. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Kansere karşı koruyucudur.

Kolesterolü düşürür.

Göz sağlığını korur.

Romatizma hastalığına iyi gelir.

Diş etlerini güçlendirir.