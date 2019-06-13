Samandağ biberi eritir göbeği!

Fazla kiloların acısı, Samandağ biberi ile çıkıyor. Diyetisyen Zeynep Bilgin, metabolizmayı hızlandıran Samandağ biberinin zayıflattığını söylüyor. Antioksidan deposu bu biber, kanserden koruyor ve kalbi güçlendiriyor. Mide ve bağırsak hastalığı olanların, tansiyon hastalarının ve hamilelerin bu biberi yememesi gerekiyor.
- Sağlık
- 13.06.2019
- Gazete
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