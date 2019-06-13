Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Tansiyondan kolesterole, şekerden romatizmaya kadar yüzlerce hastalık yaşam süresini kısaltıyor. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam etkili oluyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, sadece sağlıklı beslenerek 100 yıl yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. Uzun bir hayat için stressiz bir hayat yaşamak gerektiğine dikkat çekiyor. Strese karşı korunmak ve mutluluğu yakalamak için doğal bitkilerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Şu bilgileri veriyor:







GINSENG YORGUNLUĞU ALIR:

Doğanın bize sunduğu stresi önleyen ve konsantrasyonu artıran besinler arasında yer alıyor. İnsan verimliliğini artıran bu bitki, dinlenme ihtiyacını artıyor. Zihinsel yorgunluğu gideren ginseng, bağışıklığı da güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruma sağlıyor.



ENGİNAR:

Kılcal damarları temizleyen ve tansiyonu dengeleyen enginar, kolesterolü de düşürüyor. Sakinlik veren enginar, kalp hastalıkları riskini azaltıyor.







LAVANTA RAHATLATIR:

Kediotu, şerbetçiotu ve lavanta, rahatlatıcı etkisi ile dikkat çekiyor. Hoş kokusu ile lavanta, stresi yok ediyor.







SUMAKSIZ OLMAZ​

Mutlu bir beden, uzun bir ömür anlamına geliyor. Vücudu stresten uzak tutmak için Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul şunları öneriyor:



Patates, sumak, turşu tüketin.

Baklagilleri ve soya fasulyesini sofranızdan eksik etmeyin.

Soğuk preslenmiş ve rafine edilmemiş zeytinyağı kullanın.

Bal ve armut suyuyla yapılmış reçeller ve kuşburnu ezmesi tüketin.

İğde ve kuşburnu tüketin.

Maden suyu, yağsız ayran ve kahve için.





SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: REZENEYLE TEMİZLENİN



