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Karalahana yiyin ömrünüz uzasın! A, B, C, D ve E vitaminleri hastalıklarla savaşıyor

Sağlıklı bir vücut için vitamin içeriği yüksek besinleri tüketmek gerekiyor. A, B, C, D ve E vitamini den kalp hastalıklarına kadar yüzlerce hastalıkla savaşıyor...

Karalahana yiyin ömrünüz uzasın

Doğal sebze ve meyveler, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Topraktan mutfağa uzanan bu lezzetler, hem hastalıklardan koruyor hem de ömrü uzatıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, genç yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmenin, hastalıkları engellediğini söylüyor. Vitamin ve minerallerden zengin besinleri tüketmek gerektiğini belirtiyor. Hangi vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu şöyle sıralıyor:

B1 VİTAMİNİ: Sinir ve sindirim sistemi için önemlidir. Vücuda enerji verir. Tam tahıllar, et ve kabuklu yemişlerde bulunur.

B2 VİTAMİNİ: Enerji verir. Metabolizmayı güçlendirir. Cildi ve gözleri besler. Süt ve süt ürünleri, tam tahıllar ve et gibi besinlerde zengindir.

B3 VİTAMİNİ: İyi kolesterolün yükselmesini, kan şekeri düzeyinin korunmasını sağlar. Hafızayı korur. Kuşkonmaz, yer fıstığı, ıspanak, domates ve patateste bulunur.



B5 VİTAMİNİ: Enerji verir. Kuru baklagiller, yumurta, balık, peynir, fasulye, et, avokado, bezelye ve mantarda bulunur.

B6 VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ay çekirdeği, fındık, fıstığı, sarımsak, ciğer, susam ve ette bulunur.

B12 VİTAMİNİ: Beyni korur. ; yorgunluk, depresyon, baş ağrısı, hafıza kaybı ve kansızlığa neden olur. Karaciğer, dalak, balık ve ette bu vitamin bolca bulunur.



C VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliği diş ve diş eti hastalıklarına ve kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Portakal, greyfurt, kivi, maydanoz, çilek, limon ve karalahana C vitamininden zengindir.

A VİTAMİNİ: Gözleri korur. geliştirir. Üreme sağlığını korur. Patates, havuç, şalgam, pazı, kabak, mercimek, kırmızıbiber, domates, bezelye, kuşkonmaz ve kayısıda bolca bulunur.

D VİTAM​İNİ: Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Süt, ayran, kefir, yoğurt, tereyağı, karaciğer ve yumurta sarısında bolca bulunur.

E VİTAMİNİ: Antioksidan etkisiyle ve kalp hastalıklarına karşı korur. Yaşlanmaya bağlı hafıza sorunlarını giderir. Saç ve cilt sağlığını besler. Marul, ıspanak, kabak, yumurta sarısı, zeytinyağı ve balık yağı, E vitamininden zengindir.



​KAYISI ZAMANI DURDURUR

KAHVALTILIK TAHIL: Yulaf, kara buğday gevreği ya da pirinç gevreği

SÜT ÜRÜNLERİ: Soya sütü, permesan peynir, yoğurt

SEBZE BAKLAGİLLER: Brokoli, lahana, havuç, ıspanak, bal kabağı, domates, bezelye, nohut, mercimek, semizotu, avokado, pırasa

TAHILLAR: Bulgur ve esmer pirinç

DENİZ ÜRÜNLERİ: somon, alabalık, barbunya, istiridye, karides, uskumru

MEYVE: Kayısı, muz, kiraz, elma, çilek, pembe greyfurt, mango, kavun, karpuz, üzüm, dut...

KURU YEMİŞLER: Ceviz, fındık, badem

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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