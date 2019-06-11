Karalahana yiyin ömrünüz uzasın! A, B, C, D ve E vitaminleri hastalıklarla savaşıyor

Doğal sebze ve meyveler, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Topraktan mutfağa uzanan bu lezzetler, hem hastalıklardan koruyor hem de ömrü uzatıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, genç yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmenin, hastalıkları engellediğini söylüyor. Vitamin ve minerallerden zengin besinleri tüketmek gerektiğini belirtiyor. Hangi vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu şöyle sıralıyor:
B1 VİTAMİNİ: Sinir ve sindirim sistemi için önemlidir. Vücuda enerji verir. Tam tahıllar, et ve kabuklu yemişlerde bulunur.
B2 VİTAMİNİ: Enerji verir. Metabolizmayı güçlendirir. Cildi ve gözleri besler. Süt ve süt ürünleri, tam tahıllar ve et gibi besinlerde zengindir.
B3 VİTAMİNİ: İyi kolesterolün yükselmesini, kan şekeri düzeyinin korunmasını sağlar. Hafızayı korur. Kuşkonmaz, yer fıstığı, ıspanak, domates ve patateste bulunur.
B5 VİTAMİNİ: Enerji verir. Kuru baklagiller, yumurta, balık, peynir, fasulye, et, avokado, bezelye ve mantarda bulunur.
B6 VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ay çekirdeği, fındık, Şam fıstığı, sarımsak, ciğer, susam ve ette bulunur.
B12 VİTAMİNİ: Beyni korur. Eksikliği; yorgunluk, depresyon, baş ağrısı, hafıza kaybı ve kansızlığa neden olur. Karaciğer, dalak, balık ve ette bu vitamin bolca bulunur.
C VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliği diş ve diş eti hastalıklarına ve kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Portakal, greyfurt, kivi, maydanoz, çilek, limon ve karalahana C vitamininden zengindir.
A VİTAMİNİ: Gözleri korur. Kemikleri geliştirir. Üreme sağlığını korur. Patates, havuç, şalgam, pazı, kabak, mercimek, kırmızıbiber, domates, bezelye, kuşkonmaz ve kayısıda bolca bulunur.
D VİTAMİNİ: Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Süt, ayran, kefir, yoğurt, tereyağı, karaciğer ve yumurta sarısında bolca bulunur.
E VİTAMİNİ: Antioksidan etkisiyle kanser ve kalp hastalıklarına karşı korur. Yaşlanmaya bağlı hafıza sorunlarını giderir. Saç ve cilt sağlığını besler. Marul, ıspanak, kabak, yumurta sarısı, zeytinyağı ve balık yağı, E vitamininden zengindir.
KAYISI ZAMANI DURDURUR
KAHVALTILIK TAHIL: Yulaf, kara buğday gevreği ya da pirinç gevreği
SÜT ÜRÜNLERİ: Soya sütü, permesan peynir, yoğurt
SEBZE BAKLAGİLLER: Brokoli, lahana, havuç, ıspanak, bal kabağı, domates, bezelye, nohut, mercimek, semizotu, avokado, pırasa
TAHILLAR: Bulgur ve esmer pirinç
DENİZ ÜRÜNLERİ: somon, alabalık, barbunya, istiridye, karides, uskumru
MEYVE: Kayısı, muz, kiraz, elma, çilek, pembe greyfurt, mango, kavun, karpuz, üzüm, dut...
KURU YEMİŞLER: Ceviz, fındık, badem
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
- Sağlık
- 11.06.2019
- Gazete
Karalahana yiyin ömrünüz uzasın! A, B, C, D ve E vitaminleri hastalıklarla savaşıyor
Sağlıklı bir vücut için vitamin içeriği yüksek besinleri tüketmek gerekiyor. A, B, C, D ve E vitamini kanserden kalp hastalıklarına kadar yüzlerce hastalıkla savaşıyor...
Doğal sebze ve meyveler, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Topraktan mutfağa uzanan bu lezzetler, hem hastalıklardan koruyor hem de ömrü uzatıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, genç yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmenin, hastalıkları engellediğini söylüyor. Vitamin ve minerallerden zengin besinleri tüketmek gerektiğini belirtiyor. Hangi vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu şöyle sıralıyor:
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