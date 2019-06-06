Karpuzla ödem atın

Hareketsizlik ve tüketilen besinler, vücutta ödeme neden oluyor. Yüksek sodyum ve şeker tüketimi, hormonal değişiklikler de ödem riskini artırıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, artrit, böbrek hastalığı, kalp ve akciğer hastalığının da ödeme neden olacağını belirtiyor. Ödem konusunda yapılabilecekleri sıralıyor:
Günde 8-10 bardak su için.
Fast food ve konserve yemeyin.
Makarna, beyaz ekmek ve şekerli işlenmiş besinlerden uzak durun.
Haftanın 5 günü egzersiz veya yürüyüş yapın.
Ananas, kızılcık, armut ve karpuz tüketin.
Enginar, salatalık, soğan ve sarımsak, kükürt ve silisyumdan zengindirler. Bu maddeler böbrek taşlarının önlenmesine fayda sağlar ve sindirime yardımcı olurlar.
Yaban mersini, kiraz, domates, kabak, dolmalık biber gibi antioksidan zengini besinler yiyin.
Maydanoz ve rezene tüketin.
Günde 8-10 bardak su için.
Fast food ve konserve yemeyin.
Makarna, beyaz ekmek ve şekerli işlenmiş besinlerden uzak durun.
Haftanın 5 günü egzersiz veya yürüyüş yapın.
Ananas, kızılcık, armut ve karpuz tüketin.
Enginar, salatalık, soğan ve sarımsak, kükürt ve silisyumdan zengindirler. Bu maddeler böbrek taşlarının önlenmesine fayda sağlar ve sindirime yardımcı olurlar.
Yaban mersini, kiraz, domates, kabak, dolmalık biber gibi antioksidan zengini besinler yiyin.
Maydanoz ve rezene tüketin.
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