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Aşk için lavanta
Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, da mutluluk veriyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Mideyi güçlendirir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.

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