Aşk için lavanta

Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Mideyi güçlendirir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Mideyi güçlendirir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
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