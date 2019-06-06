Altın iğne ile güzelleşin

Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, altından gelen güzelliğin etkilerini anlattı. Şu bilgileri paylaştı:
Cildin yenilenmesi, hangi yaşlarda durur?
Cildin yenilenme hızı 20'li ve 30'lu yaşlardan itibaren azalır. 30'lu yaşlardan sonra yaşlılık belirtileri ciltte kendini göstermeye başlar. Vücudun çevresel faktörlere en çok maruz kalan bölgesi yüzdür. Yaşlanmanın ilk belirtileri de bu bölgede meydana gelmeye başlar. İlerleyen yaşla birlikte yenilenme yeteneği azalan cilt parlaklığını yitirir ve incelir.
Esnekliğini kaybeden ciltte hangi sorunlar görülür?
Esnekliğini kaybeden dokular yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yer değiştirirken, zemindeki kaslarının etkisiyle derin ve yüzeysel kırışıklıklar meydana gelir. Yüzün aşağı doğru sarkması sonucu da yüz ifadesini asık olur ve yorgun görünüm meydana gelir. Dolayısıyla cilt kalitesi bozulmuş olur.
Altın iğne yönteminin cilde etkisi nedir?
Özel tasarlanmış mikro iğnelerle cildin altına inip cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatan 'Altın İğne Radyofrekans' yöntemi cilt gençleştirme, cilt yenileme, yüz germe, cilt sıkılaştırma, yüz ve çene hatlarının belirginleşmesini sağlar. Özel tasarlanmış mikro iğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Uygulama kadın erkek tüm yaş grubu ve tüm cilt tiplerine tüm mevsimler de uygulanabilir. Bu işlem acısız ve ağrısız olarak yapılır. Uygulama ile ciltteki ton farklılıkları, akne izleri, sivilce izlerinin giderilmesi, lekeler, ince kırışıklıkların tedavisi, cildin genç ve dolgun görünüm alması mümkündür.
Cildin yenilenmesi, hangi yaşlarda durur?
Cildin yenilenme hızı 20'li ve 30'lu yaşlardan itibaren azalır. 30'lu yaşlardan sonra yaşlılık belirtileri ciltte kendini göstermeye başlar. Vücudun çevresel faktörlere en çok maruz kalan bölgesi yüzdür. Yaşlanmanın ilk belirtileri de bu bölgede meydana gelmeye başlar. İlerleyen yaşla birlikte yenilenme yeteneği azalan cilt parlaklığını yitirir ve incelir.
Esnekliğini kaybeden ciltte hangi sorunlar görülür?
Esnekliğini kaybeden dokular yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yer değiştirirken, zemindeki kaslarının etkisiyle derin ve yüzeysel kırışıklıklar meydana gelir. Yüzün aşağı doğru sarkması sonucu da yüz ifadesini asık olur ve yorgun görünüm meydana gelir. Dolayısıyla cilt kalitesi bozulmuş olur.
Altın iğne yönteminin cilde etkisi nedir?
Özel tasarlanmış mikro iğnelerle cildin altına inip cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatan 'Altın İğne Radyofrekans' yöntemi cilt gençleştirme, cilt yenileme, yüz germe, cilt sıkılaştırma, yüz ve çene hatlarının belirginleşmesini sağlar. Özel tasarlanmış mikro iğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Uygulama kadın erkek tüm yaş grubu ve tüm cilt tiplerine tüm mevsimler de uygulanabilir. Bu işlem acısız ve ağrısız olarak yapılır. Uygulama ile ciltteki ton farklılıkları, akne izleri, sivilce izlerinin giderilmesi, lekeler, ince kırışıklıkların tedavisi, cildin genç ve dolgun görünüm alması mümkündür.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.