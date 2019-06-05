Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Toprağın bize sunduğu birbirinden lezzetli besinler, hastalıklarla savaşıyor. Kanserden diyabete, tansiyondan kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalıktan korunmak için doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak gerekiyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, sağlıklı beslenerek 100 yıl yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. Uzun bir ömrün şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor...

TANSİYONUN ÇARESİ HAMSİ

Omega-3 ve Omega-6 içeren besinler, kalpten romatizmaya kadar pek çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Doğanın bize sunduğu en önemli besinlerin başında balık geliyor. Balıktaki Omega- 3 ve Omega-6 yağ asitleri, kalp damar hastalıkları, depresyon, kanser, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Bu nedenle haftada 2-3 kez balık tüketmek, son derece önem taşıyor. Omega- 3 yönünden zengin besinlerin başında uskumru, sardalye, hamsi ve somon geliyor. Amerikan Kalp Cemiyeti, haftada 2 gün balık yenmesini öneriyor. Ancak balık yağı tabletlerine karşı uyarıyor. Bu tabletlerin gelişigüzel kullanılmasının yanlış hatta zararlı olabileceğini söylüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, Akdeniz ülkelerinde balık ağırlıklı beslenen insanlarda daha az kalp hastalığı görüldüğünü gösteriyor.





Omega-3 sadece balıkta bulunmuyor. Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle semizotu, ceviz ve ceviz yağı, fındık, soya yağı, badem, keten yağı, avokado, ayçiçeği, soya, kuş üzümü gibi besinler de kalbi koruyor.

ROMATİZMANIN İLACI

Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem ve avokado, kalbi ve vücudu koruyan yağ asitleri içeriyor. Omega- 6 ise daha çok bitkisel yağlarda bulunuyor. Uzmanlar, omega yağ asitlerinin dışarıdan alınması gerektiğini söylüyor. Omega-3'ün saçları güçlendirdiğini, cildi güzelleştirdiğini belirtiyor. Bağışıklığı güçlendiren bu yağ asitleri, romatizma ile mücadele ediyor. Kan basınını düzenliyor. Böbrekleri koruyor ve kronik ağrıları dindiriyor.

SU HAYATTIR

Sağlıklı bir hayat için günde 2.5-3 litre su içmek gerekiyor. Sabahları 2 bardak su içerek güne başlamak hayat kurtarıyor. Sıcak havalarda terleme yoluyla vücudun kaybettiği sıvıyı, bol su içerek desteklemek gerekiyor. Böbrekleri koruyan su, kolesterolü dengeliyor. Dünyanın en doğal besini olan bu içecek, vücuda enerji veriyor.

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

Kalbi ve kalp damarlarını korur.

Damar sertliği ve tıkanıklığı riskini azaltır.

Kolesterolü düşürür.

Kan şekerini dengeler.

Baş ağrılarına ve depresyona karşı korur.

PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL - SAĞLIKLI YAŞAMANIN ŞİFRELERİ -3

HAZIRLAYAN - SİNEM UYSAL

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