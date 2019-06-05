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Neşterin 'Özbey'i!

Prof. , ’li meslektaşının erkek çocuklarda uyguladığı idrar yolu ameliyatındaki eksikliği tespit etti. Kendi yöntemini geliştirdi. Dünya onu izledi!

Neşterin 'Özbey'i!
İstanbul Tıp Fakültesi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , halk arasında "peygamber sünneti" ya da "doğuştan sünnetli" olarak bilinen çocuklarla ilgili yeni bir yöntem geliştirdi. 'li Dr. Warren Snodgrass'ın bulduğu ve dünyada da uygulanan hipospadiyas ameliyatları ile penisin en uç noktasına kadar idrar yolunun aynı çaptaki bir tüple onarılmasının sakıncalarını tespit etti. Bu şekilde yapılan ameliyatlarda, idrar yolunun ucunda darlık nedeniyle kaçak oluştuğunu gözlemledi.

RİSKİ SIFIRA İNDİRDİ
Normal penis anatomisini yeniden tarif eden Dr. Özbey, penisin ucuna yakın bölümde, penis derisinden yapılan daha geniş ve esneme kabiliyeti yüksek olarak işlev gören idrar yolu yöntemi geliştirdi. Böylelikle, komplikasyon ve ameliyat tekrarı riskini, neredeyse sıfıra indirdi. Tekniğini, 2017 yılında uluslararası bir toplantıda sunarak Dr. Snodgrass'a iletti. ABD'li meslektaşı da eksikliğini kabul etti. Özbey'in bu çalışması ve eleştirilerine, 2017'de Journal of Pediatric Urology dergisinde yer verildi. Özbey, ameliyat tekniğini , , , , Portekiz ve 'daki meslektaşlarına da anlattı. Mısır ve 'da eğitim amacıyla ameliyatlar yaptı. Son olarak 24-25 Mayıs'ta da 'nde bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya katılan dünyaca ünlü Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Pippi Salle, Prof. Özbey'i ekim ayında 'da yapılacak toplantıya davet etti.

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