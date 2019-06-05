Bugünkü
Takvim

şifa dağıtıyor! İşte faydaları

, yani şifa dağıtıyor. Vitaminlerin yanında gerçek bir lif deposu olan meyve, sindirimi hızlandırıyor. İşte Malta eriğinin faydaları...

Dünya kadar faydası var

A, C ve B vitaminlerinden zengin bahar meyvesi yeni dünya, yani şifa dağıtıyor. Vitaminlerin yanında gerçek bir lif deposu olan bu meyve, sindirimi hızlandırıyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerinin aniden yükselmesini engeller. Ani acıkma krizlerini önler.
Kilo vermeye yardımcıdır.
Antioksidan etkisiyle hücre hasarlarını giderir. den korur.
Kalp hastalıklarına karşı korur.
hareketlerini hızlandırır.
Kabızlığı bitirir.
e iyi gelir.
Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine faydalıdır.
Hamilelerde düşük tehlikesini önler.
Mide hastalıklarına faydalıdır.
Bağırsak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMalta eriği şifa dağıtıyor! İşte faydaları
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri