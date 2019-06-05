A, C ve B vitaminlerinden zengin bahar meyvesi yeni dünya, yani Malta eriği şifa dağıtıyor. Vitaminlerin yanında gerçek bir lif deposu olan bu meyve, sindirimi hızlandırıyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerinin aniden yükselmesini engeller. Ani acıkma krizlerini önler.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Antioksidan etkisiyle hücre hasarlarını giderir. Kanserden korur.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

hareketlerini hızlandırır.

Kabızlığı bitirir.

Diyabete iyi gelir.

Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine faydalıdır.

Hamilelerde düşük tehlikesini önler.

Mide hastalıklarına faydalıdır.

Bağırsak