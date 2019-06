Aşk ömrü uzatır

PROF

NAZLIKUL

TAKVİM'E

sağlıklı bir hayatın uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Ancak diyabetten tansiyona, kanserden Alzheimer'a kadar pek çok hastalık 'sağlıklı yaşlanma' planlarını bozuyor. Doğru beslenmek ise yaşlanmayı yavaşlatıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile 100 yıl yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor. TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor:Vücudu hem ruhsal hem de fizyolojik olarak değiştiren bu süreci, yakından bilmek gerekiyor. Organların rezervinin azaldığı bu dönemde şunlar yaşanıyor:25 yaş ve sonrası hafıza yeteneği giderek azalır. Her gün 50-60 bin civarında beyin hücremiz ölür. Ancak beyin hücreleri arasındaki bağlantı zihnin genç kalmasını sağlar. Yani zihinsel aktiviteler sayesinde 120 yaşında bile her gün yeni beyin hücreleri oluşturulabilir. SAÇLAR BEYAZLAR:İlerleyen yaşla birlikte epidermiş giderek incelir. Kıl köklerindeki pigment hücrelerinni yok olması kılların beyazlamasına yol açar. Ayrıca saç kökü azalır ve kalan saçlar yavaş uzar.Yaşlılarda yakın mesafede okuma ve gece görüşü bozulur. 50 yaşından sonra kolajen dokunun ve korneanın incelmesi sonucu katarakt oluşur.Daralan işitme yolları 50 yaşından sonra yüksek tonları duymakta sorun yaratır.Cilt çok miktarda kolajen protein lif içerir. İlerleyen yaşla birlikte kolajen liflerin yapısı bozulur. Bağ dokusu artık su tutamaz hale gelir ve vücut kurumaya başlar. Deri gevşek ve kırışık bir hal alır.20-80 yaşları arasında kalp kasındaki hücrelerin boyutları büyür. Yaşlanmayla kalp kütlesinde oluşan artış hastalıklarla birlikte giderek artar.Hormon üretimi durunca, kadınlar değişim dönemine girer. 35-55 yaşları arasında başlayan bu dönem 5 yıl sürebilir. Bu tabloya menopoz, uykusuzluk, eklem hastalıkları eşlik eder. Erkeklik hormohu testosteronun düzeyi her yıl yaklaşık yüzde 1 oranında azalır. 45 yaşından sonra sıcak basması, baş dönmesi ve libidoda azalma gözlenir.Yaşlanma kemik dokusunun hem miktarını hem de niteliğini etkiler. Kemik kitlesinde ve kemik kuvvetinde azalma meydana gelir. 40 yaşından itibaren kemik ağırlığı azalır.Yaşlanmayı ​geciktirmenim yolu, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. Bunun için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ayrıca şunları öneriyor:Düzenli egzersiz yapın.Sigara ve alkol kullanmayın.Düzenli uyuyun.Geç saatlerde yemek yemeyin.Kaliteli cinsellik yaşayın.Bağırsaklarınızı güçlü tutun.Bol bol nefes alın.Bol bol su tüketin.insanlarının yaptığı çalışmalar, beslenme ve yaşam süresi arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Prof. Dr. Rajindan Sohal, vücuttaki besinlerin işlenmesinde kullanılan oksijenin fazla olmasının yaşlanmaya yol açtığını belirtiyor. Sağlıklı bir hayat için az yemek yenmesini öneriyor.