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hastalıklara derman oluyor! tansiyonu düşürür, dişleri temizler

Karpuz tansiyonu düşürür, erik dişleri temizler
Ağızları tatlandıran , hastalıklara da derman oluyor. dan kiraza, çilekten ya kadar renk renk meyvelerin faydaları şöyle sıralanıyor:

KARPUZ:
İçerisindeki beta karoten ile den korur.
Kalbi korur. Kan basıncını düzenler.
Bağırsakları güçlendirir. Bağırsak kanserini önler.
Çekirdekleri de tansiyonu dengeler. Böbrekleri korur.

KAVUN:
Endişe ve uykusuzluğa iyi gelir.
Kabızlığı giderir aynı zamanda idrar sökücüdür.
Bağırsakları korur.

ERİK:
Detoks etkisi gösterir.
Kalp çarpıntısını azaltır.
Bağırsakları yumuşatır.
İştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
Dişleri temizler.

KAYISI:
Kalp ve damar hastalıklarından korur.
Akciğerleri güçlendirir.
Katarakt riskini azaltır.
Kemik erimesini engeller.
Kansızlığa iyi gelir.

ŞEFTALİ:
Kanserle savaşır.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Böbreklerin ve safra kesesinin çalışmasını düzenler.

KİRAZ:
İdrar söktürücü etkisiyle böbrek dostudur.
Böbrek taşı ve kumunu döker.
Gözlerin dostudur.
kesici etkisi vardır.

ÇİLEK:
Kanserden korur.
Mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir.
Sakinleştirir.
Yüksek ateşi düşürür

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