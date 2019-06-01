Ağızları tatlandıran yaz meyveleri, hastalıklara da derman oluyor. Karpuzdan kiraza, çilekten kayısıya kadar renk renk meyvelerin faydaları şöyle sıralanıyor:
KARPUZ:
İçerisindeki beta karoten ile kanserden korur.
Kalbi korur. Kan basıncını düzenler.
Bağırsakları güçlendirir. Bağırsak kanserini önler.
Çekirdekleri de tansiyonu dengeler. Böbrekleri korur.
KAVUN:
Endişe ve uykusuzluğa iyi gelir.
Kabızlığı giderir aynı zamanda idrar sökücüdür.
Bağırsakları korur.
ERİK:
Detoks etkisi gösterir.
Kalp çarpıntısını azaltır.
Bağırsakları yumuşatır.
İştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
Dişleri temizler.
KAYISI:
Kalp ve damar hastalıklarından korur.
Akciğerleri güçlendirir.
Katarakt riskini azaltır.
Kemik erimesini engeller.
Kansızlığa iyi gelir.
ŞEFTALİ:
Kanserle savaşır.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Böbreklerin ve safra kesesinin çalışmasını düzenler.
KİRAZ:
İdrar söktürücü etkisiyle böbrek dostudur.
Böbrek taşı ve kumunu döker.
Gözlerin dostudur.
Ağrı kesici etkisi vardır.
ÇİLEK:
Kanserden korur.
Mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir.
Sakinleştirir.
Yüksek ateşi düşürür
KARPUZ:
İçerisindeki beta karoten ile kanserden korur.
Kalbi korur. Kan basıncını düzenler.
Bağırsakları güçlendirir. Bağırsak kanserini önler.
Çekirdekleri de tansiyonu dengeler. Böbrekleri korur.
KAVUN:
Endişe ve uykusuzluğa iyi gelir.
Kabızlığı giderir aynı zamanda idrar sökücüdür.
Bağırsakları korur.
ERİK:
Detoks etkisi gösterir.
Kalp çarpıntısını azaltır.
Bağırsakları yumuşatır.
İştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
Dişleri temizler.
KAYISI:
Kalp ve damar hastalıklarından korur.
Akciğerleri güçlendirir.
Katarakt riskini azaltır.
Kemik erimesini engeller.
Kansızlığa iyi gelir.
ŞEFTALİ:
Kanserle savaşır.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Böbreklerin ve safra kesesinin çalışmasını düzenler.
KİRAZ:
İdrar söktürücü etkisiyle böbrek dostudur.
Böbrek taşı ve kumunu döker.
Gözlerin dostudur.
Ağrı kesici etkisi vardır.
ÇİLEK:
Kanserden korur.
Mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir.
Sakinleştirir.
Yüksek ateşi düşürür
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