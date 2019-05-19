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, kalp sağlığının şifrelerini verdi! "Doğal köy tereyağı, zeytinyağı ve az pişmiş yumurta tüketin"

, meslektaşlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. Yağın damarları tıkadığı yönündeki iddiaların, en büyük ‘tıp yalanı’ olduğunu açıkladı ve uyardı: Kalp sağlığı için doğal köy tereyağı, zeytinyağı ve az pişmiş yumurta tüketin.



Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezberbozan açıklamalarıyla tıp dünyasını şaşırtmaya devam etti. Veganlara "Tahıl beyinliler" diyerek eleştiri oklarını üzerine çeken Karatay, kalp sağlığının şifrelerini verdi. Ünlü doktor, işlem görmemiş pakete girmemiş besinlerin kalbi koruduğunu söyledi ve ekledi:

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