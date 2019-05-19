Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezberbozan açıklamalarıyla tıp dünyasını şaşırtmaya devam etti. Veganlara "Tahıl beyinliler" diyerek eleştiri oklarını üzerine çeken Karatay, kalp sağlığının şifrelerini verdi. Ünlü doktor, işlem görmemiş pakete girmemiş besinlerin kalbi koruduğunu söyledi ve ekledi: