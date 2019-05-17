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Bal gibi cinsel hayat

Bal gibi cinsel hayat
Uzmanlar gerçek balın sağlığa birçok faydası olduğunu söylüyor. Cinsel hayata da iyi gelen bal, sperm kalitesini artırıyor. İsteksizliği azaltıyor. Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:

FINDIK: E vitaminiyle destekler.

VANİLYA: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.

İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.

ZENCEFİL: İktidarsızlığı önler.

KARPUZ: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.

ANTEP FISTIĞI: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.

AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.

ÇİLEK: Kırmızı rengi ve yüksek C vitamini içeriğiyle vücut ısısını ve libidoyu artırır.

KARPUZ: Güçlü ve kalıcı bir ereksiyon sağlar...

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