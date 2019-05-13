Beynin lezzetli düşmanı patates kızartması

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıklar kendini gösteriyor. Alzheimer, Parkinson ve demans, hayatı tehdit ediyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, unutkanlığın asıl nedeninin, tükettiğimiz besinler olduğunu söylüyor. "Araştırmalara göre işlenmiş besinlerde bolca bulunan trans yağ, hafıza problemlerine yol açar" diyor. Trans yağın raf ömrü uzun pişmiş ürünler, süt tozları, hazır satılan pişmiş hamur işleri, kurabiyeler, börekler, kekler, pastalar, pizza hamuru, kraker, cips, katı bitkisel yağ, patates kızartması, kızarmış tavuk, nugget ve tavada balıkta bulunduğunu belirten Dyt. Kandıralı, bu besinlerin kolesterolü yükselterek kalp hastalıklarına da neden olduğunu vurguluyor.

KAJU VE FINDIK YİYİN

Dyt. Kandıralı, sağlıklı bir hayat için önerilerini şöyle sıralıyor: "Kızartmalardan uzak durulmalıdır. Hazır salata sosları yerine kendi sosunuzu kendiniz hazırlayın. Soğuk preslenmiş sızma zeytinyağı, keten tohumu yağı veya susam yağı tercih edin. Ceviz, kaju, fındık, badem tüketin. Kalp ve beyin dostu avokado yiyin."