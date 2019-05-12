Afrodizyak havuç

yaşla birlikte vücutta salgılanan hormon seviyelerindeki düşmeye bağlı olarakbazı sıkıntılar yaşanıyor. Gençlik dönemlerinde hiç ihtiyaç duyulmayan afrodizyaklar burada devreye giriyor. Bazı besinler libido üzerinde etki yaparak. Aşkı güçlendiren besinlerin başında ise havuç geliyor. A vitamini deposu olan havuç,artırıyor. Genç-yaşlı herkese havucu tavsiye eden uzmanlar,giderir, ishali keser.kalbe ve gözlere kuvvet verir.hastalıklarına karşı yararlıdır.etlerini güçlendirir.