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Afrodizyak havuç

Afrodizyak havuç
İlerleyen yaşla birlikte vücutta salgılanan hormon seviyelerindeki düşmeye bağlı olarak cinsel hayatta bazı sıkıntılar yaşanıyor. Gençlik dönemlerinde hiç ihtiyaç duyulmayan afrodizyaklar burada devreye giriyor. Bazı besinler libido üzerinde etki yaparak cinsel gücü artırıyor. Aşkı güçlendiren besinlerin başında ise havuç geliyor. A vitamini deposu olan havuç, cinsel gücü artırıyor. Genç-yaşlı herkese havucu tavsiye eden uzmanlar, sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor...

Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur.

Kabızlığı giderir, ishali keser.

Bağırsak iltihaplarını ve böbrek ağrılarını giderir.

Vücuda, kalbe ve gözlere kuvvet verir.

Kansızlığa iyi gelir.

Cilt hastalıklarına karşı yararlıdır.

Romatizma şikayetlerini azaltır.

Diş etlerini güçlendirir.

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