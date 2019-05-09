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  • 09.05.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 20:01

İftar ve sahurda kayısı tüketin! İşte şifa kaynağı kayısının faydaları

Birçok faydası bilimsel olarak kanıtlanan kayısının Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında tüketilmesinin sağlığa faydalı olduğu bildirildi. Peki, kayısının vucüt için faydaları neler? İşte Ramazan ayında tüketilmesi tavsiye edilen kayısının faydaları...

İftar ve sahurda kayısı tüketin!

Birçok faydası bilimsel olarak kanıtlanan kayısının ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında tüketilmesinin sağlığa faydalı olduğu bildirildi.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", ramazan ayında ağızları tatlandırdığı gibi vücut direncini de arttırıyor.

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