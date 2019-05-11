Ramazan'ı rahat geçirebilmek için sağlık ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Rahat oruç tutmak için özellikle sahurda uzun saatler boyunca tok tutacak besleyici değeri yüksek gıdaları tüketmek gerekir. Ramazan'da sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerin başında ise yumurta geliyor. Yumurta, anne sütü dışında, insanın tüm ihtiyacı olan tüm besin öğelerini taşıyan çok değerli bir besin ve tok kalmayı sağlıyor. Tüm besinler içinde en kaliteli proteinlerden birine sahip olan yumurtadaki protein, insan vücudunda sentezlenemeyen, besinler ile dışarıdan alınması gereken "elzem amino asitleri" yeterli ve dengeli miktarda bulundurur. Sindirilebilirliği yüksektir, neredeyse tamamına yakını vücut tarafından kullanılır ve vücut proteinlerine dönüşür. Yumurta A, B, D ve E grubu vitaminler, demir, çinko, folik asit ve doymamış yağlar yönünden de zengindir. Yumurta sarısı ise D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir. Özellikle sahurda mutlaka tüketilmesi önerilen yumurtanın nasıl tüketildiği de önemli. Sucuk ve pastırma gibi tuz oranı yüksek gıdaların yanı sıra fazla yağlı olarak pişirilen yumurtanın oruç sırasında susuzluğa neden olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Sahurda yumurtanın daha çok haşlanmış olarak yenmesi tavsiye ediliyor.



TÜRKİYE'NİN GÜVENDİĞİ TARİFLERİN ADRESİ SOFRA DERGİSİ'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:



Terbiyeli arpa şehriye çorbası

Ekmek içinde ıspanaklı yumurta

Cevizli köfte

Cevizli ve peynirli semizotu salatası

Fatih sarması





EKMEK İÇİNDE ISPANAKLI KIYMALI YUMURTA

■ 6 adet yumurta

■ 2 kök ıspanağın yaprak kısımları

■ 300 Gram kıyma

■ 6 adet küçük yuvarlak ekmek

■ 5 çorba kaşığı ayçiçek yağı

■ 1 adet küçük boy soğan

■ 2 adet domates

■ Tuz, karabiber



Ekmeklerin üst kısımlarını kapak Mine Nartop şeklinde kesip, içlerini kaşıkla çıkarın.

Üzerlerine ayçiçek yağı sürüp, pişirme kağıda serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

İç malzeme için kalan yağı bir tavaya alıp kıymayı suyunu salıp çekene dek kavurun.

Üzerine ince kıyılmış soğan ekleyin. Soğanın rengi dönünce, küp doğranmış domatesi ilave edin. Bir-iki dakika kavurup, ince kıyılmış ıspanak yapraklarını tavaya ekleyin.

Tuz ve karabiberini ayarlayın. Birkaç dakika kavurup, ocaktan alın. İç malzemeyi ortası çukur kalacak şekilde ekmeklere paylaştırın.

Ortalarına birer adet yumurta kırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar katılaşana dek pişirin.

CEVİZLİ VE PEYNİRLİ SEMİZOTU SALATASI

■ 1 demet semızotu

■ 1 çay bardağı​ ceviz içi

■ 100 gram tulum peyniri

■ 4-5 adet kiraz domates

■ 5 çorba kaşığı ayçiçek yağı

■ Yarım limon

■ Tuz



Semizotunun yapraklı kısımlarını temizleyip, iyice yıkayın. İrice kıyın veya elinizle parçalayıp salata tabağına alın.

Üzerine ufalanmış tulum peyniri, irice parçalanmış ceviz ve ikiye bölünmüş domates serpiştirin. Yağ ve limon suyu gezdirip, tuzunu ayarlayarak servis yapın.





CEVİZLİ KÖFTE

■ 2 su bardağı kıyılmış ceviz içi

■ 500 gram köftelık kıyma

■ 2 adet soğan

■ 1 diş sarmısak

■ 2 dilim bayat ekmek içi

■ Yarım demet maydanoz

■ Yarımşar çay kaşığı kimyon

Ve karabiber

■ 1 çay kaşığı pulbiber, tuz



Kızartmak için: Ayçiçek yağı​

Ceviz, kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış sarmısak, ufalanmış ekmek, kıyılmış maydanoz, kimyon, karabiber, pulbiber ve tuzu iyice yoğurun.

Harçtan bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Kızartıp, sıcak olarak servis yapın.



Aşçının notu: Köfte malzemesinden soğan ve sarmısağı çıkartıp, hazırladığınız köfteleri fırında da pişirebilirsiniz.

FATİH SARMASI

Hamuru için:

■ 5 adet yumurta

■ Bir buçuk su bardağı toz şeker

■ 1 çay bardağı su

■ 2 su bardağı un



Şerbeti için:

■ 2 su bardağı toz şeker

■ 2 su bardağı su

■ 1 adet limon dilimi​



Öncelikle hamur için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta boza kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Su ve elenmiş unu ilave edip, karıştırarak yumurtaya yedirin. Fırın tepsisine serdiğiniz pişirme kağıdını, kalın bir tabaka olacak şekilde tereyağı ile yağlayın. Üzerine karışımı boşaltın ve spatula ile düzleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Şerbeti için toz şeker ve suyu kaynatın. Limon dilimini ilave edin ve bir taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan alıp, soğutun. Soğuyan tatlının üzerine ceviz serpin ve 2 kepçe soğuk şerbet gezdirin. Rulo yapın ve servis tabağına alın. Üzerine kalan şerbeti gezdirin ve dilimleyerek, servis yapın.



Aşçının notu: Bu tatlının hamurunda kabartma tozu kullanılmıyor.

TERBİYELİ ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI

■ 6 çorba kaşığı arpa şehriye

■ 1 adet soğan

■ 1 adet havuç

■ 1 adet kırmızı biber

■ 2 adet köy biberi

■ 2 adet domates

■ 6 çorba kaşığı ayçiçek yağı

■ 1 çorba kaşığı salça

■ 7 su bardağı ılık su

■ 6 dal maydanoz

■ Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon



Terbiye için:

■ 1 adet yumurta sarısı

■ 2 çorba kaşığı limon suyu​

Soğan, havuç, kırmızı biber, köy biberi ve domatesi küçük küp şeklinde doğrayın. Yağı bir tencereye alıp, üzerine soğan, havuç ve biberleri ekleyin. Sebzelerin renkleri dönene dek karıştırarak kavurun. Üzerine domatesi ekleyip yarı yarıya yumuşayana dek kavurun ve salça katın. Birkaç dakika daha kavurup, topaklanmasını önlemek için azar azar ve sürekli karıştırarak suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca, şehriye, tuz, karabiber, pulbiber ve kimyon katın. Terbiye için yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp karıştırın ve şehriye yumuşayınca ocaktaki çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ilave edip servis yapın.