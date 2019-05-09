Ramazan'da hızlı ve fazla yemek yenmesi, mide ve hazımsızlık şikayetlerine neden oluyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu; gastrit, ülser ve reflü hastalığı olanların oruç tutarken daha fazla mide rahatsızlığı geçirdiğini söylüyor. Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için önerilerini şöyle sıralıyor:
Hem sahur hem de iftarda yemeklerini yavaş yiyin.
Lokmalarınızı çok çiğnemeyin ve bol su için.
Yağlı, acılı ve baharatlı yemeklerden kaçının.
Oruç sırasında çok susuyorsanız, sahurda turşu, kuruyemiş gibi tuzlu yiyeceklerden uzak durun.
İftardan 2 saat sonra kendinizi çok yormadan yürüyüş yapın.
Ramazan'da baharat tüketimine de dikkat edin.
Kompostolarda şeker yerine tarçın çubuğu kullanarak tatlandırma yoluna gidin.
Kimyon sindirimi rahatlattığı için az miktarda da olsa kullanmaya özen gösterin.
Zerdeçal, safra keseniz için faydalı olacaktır.
İftara çorbasız başlamayın. Özellikle sebze ve yoğurtlu çorbalar, hem sindiriminizi kolaylaştırır hem de doygunluk hissi vereceği için fazla ve ağır yemek yemenizi engeller.
Hem sahur hem de iftarda yemeklerini yavaş yiyin.
Lokmalarınızı çok çiğnemeyin ve bol su için.
Yağlı, acılı ve baharatlı yemeklerden kaçının.
Oruç sırasında çok susuyorsanız, sahurda turşu, kuruyemiş gibi tuzlu yiyeceklerden uzak durun.
İftardan 2 saat sonra kendinizi çok yormadan yürüyüş yapın.
Ramazan'da baharat tüketimine de dikkat edin.
Kompostolarda şeker yerine tarçın çubuğu kullanarak tatlandırma yoluna gidin.
Kimyon sindirimi rahatlattığı için az miktarda da olsa kullanmaya özen gösterin.
Zerdeçal, safra keseniz için faydalı olacaktır.
İftara çorbasız başlamayın. Özellikle sebze ve yoğurtlu çorbalar, hem sindiriminizi kolaylaştırır hem de doygunluk hissi vereceği için fazla ve ağır yemek yemenizi engeller.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.