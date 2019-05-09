Anne olmak kanserden korur

Karında basınç hissi, şişkinlik, ağrı... Tüm bu şikayetler, yumurtalık kanserinin en önemli belirtisini oluşturuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum/ Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, ülkemizde her yıl 250 kadının bu hastalık yüzünden hayatını kaybettiğini belirtiyor. Yumurtalıklardan sonra tüm karın bölgesine sessizce yayılabilen bu hastalığın sadece menopoz sonrası değil tüm yaş gruplarında ortaya çıkabildiğini belirterek düzenli jinekolojik kontrollerin önemine dikkat çekiyor. Kanserin erken evrede teşhisi için rutin kontrollerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mete Güngör, "Yumurtalık kanseri az doğum yapan, erken adet gören, geç menopoza girenlerde bu kanser türü daha sık görülür" uyarısında bulunuyor.
İHMAL ETMEYİN
Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Bulunduğu evreye göre gerekli görülürse kemoterapi de uygulanabilir. Hastalığa ileri evrede rastlanması durumunda jinekolojik organların tümü tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkartılıyor. Tedavi gören hastaların takip eden 5 yıl kontrollerini aksatılmaması gerekiyor."
İHMAL ETMEYİN
Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Bulunduğu evreye göre gerekli görülürse kemoterapi de uygulanabilir. Hastalığa ileri evrede rastlanması durumunda jinekolojik organların tümü tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkartılıyor. Tedavi gören hastaların takip eden 5 yıl kontrollerini aksatılmaması gerekiyor."
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