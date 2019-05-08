Her derde deva hurma

Ramazan ayının gelmesiyle sofralarda yerini alan hurma, şifa saçıyor. İçerdiği B9 vitamini ve kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ile sodyum mineralleri içeren hurma, vücuda güç veriyor. Hastalıklarla savaşan hurmanın faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolon, göğüs ve rahim kanserinden korur.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
Tok tutar. Zayıflatır.
Güçlü bir antioksidandır. Yaşlanmayı geciktirir.
Anne sütünü artırır.
Bronşit, verem, kuru öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı bitirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir.
Hafıza kaybını önler.
Karaciğeri güçlendirir.
Kolon, göğüs ve rahim kanserinden korur.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
Tok tutar. Zayıflatır.
Güçlü bir antioksidandır. Yaşlanmayı geciktirir.
Anne sütünü artırır.
Bronşit, verem, kuru öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı bitirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir.
Hafıza kaybını önler.
Karaciğeri güçlendirir.
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