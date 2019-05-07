Ramazan sofraları, iştah kabartıyor. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı sahur ve iftar yemekler, sağlığı bozuyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için önerilerini sıralıyor... Ekmek, makarna ve pilav gibi karbonhidrat içeren besinlerin sanılanın aksine tok tutmayacağını belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Aktaş, "Bu besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırsınız" uyarısında bulunuyor. Şu bilgileri veriyor:



Doğru bir sahur için tereyağına kırılmış iki yumurta, yanında bir parça peynir, üzerine zeytinyağı gezdirilmiş zeytin ve mevsim salatası ile açlık hissini bastırır.



Uzun süren açlıktan sonra oluşabilecek mide ve bağırsak problemlerine karşı ıhlamur ve adaçayı için.